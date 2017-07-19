بدء مهرجان وهران العاشر للفيلم العربي الثلاثاء المقبل

سيترأس لجان تحكيم المهرجان، ثلاثة من كبار السينمائيين العرب، حيث سيكون المخرج التونسي "فريد بوغدير" على رأس لجنة تحكيم (الأفلام الروائية الطويلة)، بينما يرأس المخرج والمنتج الفلسطيني "ميشال خليفي" لجنة تحكيم (الأفلام الوثائقية)، فيما أوكلت مهمّة رئاسة لجنة تحكيم (الأفلام الروائية القصيرة) للمخرج الجزائري "عبد الكريم طرايدية"، إلى جانب الفنانة والمنتجة السورية "جومانة مراد" التي ستشارك كعضر لجنة تحكيم في المهرجان.

المهرجان سيعرف لأوّل مرّة، حضورا قياسيا للأفلام الجزائرية، فبعد تنافسه مؤخرا في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، سيشارك الفيلم الجزائري "في انتظار السنونوات" للمخرج كريم موساوي في مهرجان وهران عن فئة (الأفلام الروائيّة الطويلة)، وفيلم "شاهين.. السينما و الجزائر" للمخرج سليم اقار، و"حزام" للمخرج حميد بن عمرة عن (الأفلام الوثائقية)، إلى جانب فيلم "وعدك" للمخرج محمد يارقي عن فئة (الأفلام القصيرة).

وكشف "فيصل شيباني" المستشار الإعلامي للمهرجان، أنّ الدورة العاشرة ستحتفي بالفنان الجزائري الكوميدي "حسن الحسني" بمناسبة مرور 30 عامًا على رحيله من خلال كتاب يتناول مشواره الفني ألفه الكاتب "سعيد بن زرقة"، إلى جانب تكريم الممثّل "حسان بن زراري"، و"حسان كشاش".

وستكرّم الدّورة أيضا، عددا من نجوم الوطن العربي عن مجمل أعمالهم، أمثال الممثّلة المصرية الرّاحلة "كريمة مختار"، ومواطنها "عزت العلايلي" والممثلة السورية "منى واصف" والمطرب المصري "محمد منير".