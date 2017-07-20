محمد منير يعتذر ويغيب عن مهرجان وهران للفيلم العربي

كان من المقرّر تكريم "محمد منير" في مهرجان وهران إلى جانب الكثير من نجوم الوطن العربي، عن مجمل أعماله السينمائية، نذكر منها "حدوثة مصرية"، "حكايات الغريب"، "يوم حلو ويوم مر"، "المصير" وغيرها من الأعمال التي حقّق من خلالها نجاحا ملفتا إلى جانب مشواره الغنائي.

"محمد منير" المتواجد حاليا بألمانيا، يعاني من بطء التئام الكسر بعد الجراحة التي خضع لها في عظام الفخذ والركبة، ومن المقرر أن يعود للقاهرة بعد الاطمئنان التام على سلامة قدمه، خاصة وأنه تعاقد لإحياء حفل غنائي كبير في "الساحل الشمالي" بمصر ليلة 11 أوت الداخل، كما يستعد لإصدار ألبوم جديد.