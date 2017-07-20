قافلة صيف الجزائر تجوب 3 مدن جنوبية بدءً من الجمعة

على مدار ثلاثة أيام، ستقوم هذا القافلة التي تتشكل من عدد من الفرق والفنانين الجزائريين بالتجول عبر كبرى التجمّعات السكنية الثلاثة للولاية وهي ورقلة، تقرت وحاسي مسعود قصد تنشيط حفلات فنية ساهرة، علما أنّ القافلة المذكورة يشرف على تنظيمها الديوان الوطني للثقافة والإعلام بالتنسيق مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وحسب المنظمين، فإنّ هذه التظاهرة الثقافية والفنية التي تحمل عنوان ''قافلة صيف الجزائر 2017 '' يندرج تنظيمها في إطار تنشيط السهرات الصيفية عبر كافة ولايات الوطن لفائدة المواطنين سيما منهم فئة الشباب.