سهرة جزائرية-سورية في افتتاح مهرجان جميلة الـ13

افتتحت السهرة الأولى من المهرجان، بوقوف الجميع دقيقة صمت على روحي فقيدي السّاحة الفنية الجزائرية، العميد الراحل "بلاوي الهواري" والفكاهي "رشيد زيغمي".

ومع الأغنية الصراوية المحلية، انطلقت السهرة الأولى للمهرجان، الذي سيدوم إلى غاية الخميس القادم، مصحوبة برقصات تتميز بها الأعراس بمنطقة سطيف من أداء الفرقة المحلية "ديوان عامر"، التي قدمت أغاني من الطابع الصحراوي على غرار "سطيف الصداح ناسو من لملاح"، "أرواح أرواح" و"سطيف العالي".

بعدها، جاء دور النجم السوري "حسين الديك" الذي أطرب الجمهور الغفير الحاضر المتكوّن أغلبه من العائلات و الشباب، بباقة من أروع أغانيه تجاوب معها جمهور "جميلة" بالترديد والرقص والتصفيق.

وكان مسك ختام اليوم الأوّل من المهرجان، محبوب الشباب بسطيف" الشاب عرّاس"، الذي قوبل بأهازيج ترحيبية كبيرة من طرف محبيه، ردّ عليها بأداء رائع بمجموعة من أغانيه التي كان يرددها الجمهور معه عن ظهر قلب، على غرار "هكذا ديما يصرالي"، "ربي يخلف عليا"، "كولي يا دودة كولي" و "وين نصيبك يا عينيا".

للإشارة، تتواصل الطبعة الـ13 لمهرجان جميلة العربي لهذه السنة، بمشاركة نجوم الغناء من الجزائر والوطن العربي على غرار الثلاثي اللبناني "وائل جسار"، "سعد رمضان" و"نجوى كرم"، بالإضافة إلى أمير الطرب العربي "صابر الرباعي" ومحبوب العرب "محمد عساف"، فضلا عن عدة أسماء فنية محليّة معروفة بينها "الشاب بلال"، "عبدو درياسة"، "الشاب عراس"، "الشاب أنور"، "فارس السطايفي" و"عبد الله المناعي".