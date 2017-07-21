غادة عبد الرازق تعتزل حتى إشعار آخر

المثير أنّ عبد الرازق استعانت بمقطع من فيلم "رامبو" للنجم "سيلفستر ستالون"، الذي ظهر في لقطات الفيديو يقاوم ضربات متلاحقة من خصمه القوي، ثم يسعى للتفوق عليه، على وقع صرخات من طفله الذي يطالبه بالنصر، وعلقت قائلة: "طول عمري ماكنتش أعرف إيه اللي بيربطني بالفيلم ده، بس النهار ده عرفت واتأكدت كمان، هيّة دي غادة عبد الرازق".

وأضافت غادة في تعليق آخر على الفيديو نفسه، عبر حسابها بموقع "انستغرام": "أشوفكم إن شاء الله السنة الجايّة لأني ما اعتزلتش التمثيل، ولكن اعتزلت السوشيال ميديا، شكرًا غادة عبد الرازق".

ويبدو أنّ النجمة المصرية لم تتحمل الهجوم العنيف الذي تعرّضت له مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي، أين انتشر فيديو "مباشر" لها وصف بــ"الفاضح"، عرضها لانتقادات لاذعة، لتخرج عن صمتها وتعتذر عن ما حدث، كاشفة أنها تتناول أدوية للعلاج النفسي، تسبب لها هذيان.