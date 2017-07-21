المصورون الفوتوغرافيون الجزائريون ضيوف شرف بباريس

سيحضر هذه التظاهرة أكثر من 20 مصورا فوتوغرافيا جزائريا سيشاركون بإبداعاتهم في معارض جماعية تخص الجزائر وأيضا في معارض جماعية أخرى إلى جانب فنانين من مصر وتونس والمغرب وغيرها من البلدان العربية.

ويعتبر هذا المعرض بمثابة فضاء ثقافي دولي يلتقي فيه فنانون من العالم العربي وخارجه وخصوصا أوروبا، حيث تتناول إبداعاتهم مواضيع مختلفة تخص البلدان العربية في قالب يجمع بين الثقافات ويدعو للحوار بينها.

الجدير بالذكر أنّ الدورة الثانية "لبينالي" مصوري العالم العربي المعاصر الذي عقدت دورته الأولى في 2015، تنظم بالتعاون بين "البيت الأوروبي للتصوير الفوتوغرافي" ومعهد العالم العربي بباريس حيث تقام بالتداول في ثماني أماكن بالعاصمة الفرنسية باريس.