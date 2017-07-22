نسرين طافش تطرح أغنية جزائرية مغربية راقصة

الأغنية من ألحان "جان صليبا" وكلمات الشاعر المغربي "سمير المجاري"، صاحب أغنية "أنت باغية واحد" و "ماشي ساهل" لسعد لمجرد، وتميّزت بالطابع الشبابي الرّاقص ممّا يتناسب مع فصل الصيف، وحصدت آلاف الاستماعات والمشاركات عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد ساعات فقط من طرحها.

وقبيل طرح الأغنية، حمّست "نسرين" جمهورها ومحبيها بفيديو تشويقي لكليب الأغنية، في انتظار أن تعلن عن موعد عرضه على الشاشات العربية.

نذكر أنّ الممثلة السورية كانت أصدرت أولى أعمالها الغنائية "متغير علي"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب ولاقت نجاحا واسعا كتجربة أولى في الغناء.