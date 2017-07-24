إليزي تحيي تظاهرة "أمنطاف" الثقافية

في أجواء بهيجة ميزتها العروض الفلكورية وأنغام التيندي، بدأ الأحد هذا الحدث الثقافي الذي أصبح تقليدا سنويا يتضمن جملة من النشاطات الترفيهية، السياحية والثقافية على غرار تنظيم معرض تقليدي يبرز الزخم التراثي الذي تتميز به المنطقة، خاصة الواحة المذكورة التي تعد مقصدا للسّياح.

وخُصص حيّز هام للتعريف بالألعاب التقليدية التي تتميز بها المنطقة، إضافة إلى تنظيم أمسيات ثقافية وعلمية، وتنظيم رحلات سياحية للوفود المشاركة لعدد من المواقع السياحية على غرار واحة إهرير.

وتسعى هذه المبادرة الثقافية إلى التعريف بمنطقة إهرير، وابراز موروثها الثقافي خاصة كونها من المناطق الهامة بالحظيرة الثقافية للطاسيلي، فضلا عن الحفاظ على الذاكرة الجماعية للمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنّ التظاهرة ستستمر إلى غاية الخميس القادم.