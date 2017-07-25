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سعد رمضان يصنع الحدث في مهرجان جميلة

نشر يوم 2017/07/25 2060 0 وفاء.ب/أمينة يونسي سعد رمضان يصنع الحدث في مهرجان جميلة
اعتلى نجم ستار أكاديمي الفنان اللّبناني، سعد رمضان، ركح جميلة وقدّم باقة من أشهر أغانيه، التي تنوعت بين التراث اللّبناني وأغاني على طريقة الموال والدبكة، في سهرة تزاوجت فيها الأغنية العربية اللّبنانية والأغنية الجزائرية، لتصنع الحدث وسط الجمهور الجزائري الذي تجاوب مع الحس العالي واللحن العذب والكلمة الراقية.

فاجأ "سعد" جمهوره الجزائري في السهرة الخامسة لمهرجان "جميلة" الدولي، بأدائه للأغاني الجزائرية للراحل "الشاب عقيل" على غرار "مازال مازال" وكذا أغنية "واش تسوى الدنيا بلا بيك"، اللتان أعاد غناءهما النجم اللّبناني وحققتا نجاحا واسعا في الوطن العربي.

وفي صورة لا تنسى، غنّى سعد رمضان، "بلادي هي الجزائر" للشاب مامي، وردّدها معه الحضور عن ظهر قلب، معربين عن فرحهم باختياره للأغنية التي ترمز لحبهم العميق وارتباطهم بالوطن الأم الجزائر.

ومن خلال اختياره للأغاني الجزائرية، أثبت "سعد" صحّة ما صرّح به في الندوة الصحفية، التي عقدها قبل بداية الحفل، بأنه معجب بالأغنية الجزائرية وبأنها أصبحت الأغنية المعشوقة في لبنان على حد تعبيره.

 

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