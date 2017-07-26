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وهران تحتفي بالممثل الجزائري الكبير حسن الحسني

نشر يوم 2017/07/26 2054 0 وفاء.ب وهران تحتفي بالممثل الجزائري الكبير حسن الحسني
تميّز افتتاح الطبعة العاشرة لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، سهرة الثلاثاء، بتكريم الفنّان والممثل الجزائري الكبير الراحل، حسن الحسني، المعروف فنيا باسم "بوبقرة" الذي ترك وراءه روائع سينمائية ورصيدا من الأعمال لا يزال يعتز بها المشاهد الجزائري والعربي، ويتوق لإعادة اكتشافها.

 

شارك الكبير الراحل حسن الحسني (1916-1987)، في عدة أفلام بقيت خالدة تجاوز عددها 40 فيلما، من بينها "أبواب الصمت" لعمار العسكري، "ريح  الأوراس" (1966)، "العصا والأفيون" لأحمد راشدي(1969)، فضلا عن "وقائع سنين الجمر" لمحمد لخضر حامينا في (1974).

واتسم مشوار "بوبقرة" الفنّي، بالأدوار الفكاهية التي تستهدف بعث رسائل تربوية واجتماعية هادفة، حيث تميز بموهبة كبيرة في التمثيل والأداء جعلته من أبرز الشخصيات اللامعة على الساحة الفنية الجزائرية.

ونذكر أنّ الباهية وهران تحتضن إلى غاية الاثنين القادم، الدورة العاشرة لمهرجان وهران للفيلم العربي، في موعد سيشهد تكريم عدد من نجوم الوطن العربي.

 

 

 

 

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