وهران تحتفي بالممثل الجزائري الكبير حسن الحسني

شارك الكبير الراحل حسن الحسني (1916-1987)، في عدة أفلام بقيت خالدة تجاوز عددها 40 فيلما، من بينها "أبواب الصمت" لعمار العسكري، "ريح الأوراس" (1966)، "العصا والأفيون" لأحمد راشدي(1969)، فضلا عن "وقائع سنين الجمر" لمحمد لخضر حامينا في (1974).

واتسم مشوار "بوبقرة" الفنّي، بالأدوار الفكاهية التي تستهدف بعث رسائل تربوية واجتماعية هادفة، حيث تميز بموهبة كبيرة في التمثيل والأداء جعلته من أبرز الشخصيات اللامعة على الساحة الفنية الجزائرية.

ونذكر أنّ الباهية وهران تحتضن إلى غاية الاثنين القادم، الدورة العاشرة لمهرجان وهران للفيلم العربي، في موعد سيشهد تكريم عدد من نجوم الوطن العربي.