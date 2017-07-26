مهرجان وهران يكرّم ألمع الأسماء السينمائية العربية

تم بالمناسبة تكريم الممثل الجزائري، حسان بن زراري، ابن عاصمة الشرق الجزائري "قسنطينة"، الذي أدى أدوارا هامة في أعمال سينمائية جزائرية مثل "دورية نحو الشرق" للراحل عمار العسكري وغيرها، وعُرف ببصمته الفنية خاصة في السلسلة التلفزيونية الفكاهية "أعصاب وأوتار".

وتم أيضا، تكريم الفنانة والممثلة المصرية "كريمة مختار" (1934-2017)، التي حظيت بالتكريم والجوائز في عدة مهرجانات دولية لما لها من رصيد فني كبير في مجال التمثيل السينمائي والتلفزيوني كفيلم "الحفيد"، كما عرفها الجمهور الجزائري والعربي عموماً بدورها في مسرحية "العيال كبرت" ومسلسل "يتربى في عزو"، الذي أدت فيه شخصية "ماما نونو".

وتميّز مشوار "كريمة مختار" الفني بالأخص في أداء دور الأم في الأعمال التلفزيونية والسينمائية المصرية.

وخلال هذه المناسبة، كُرّمت الفنانة المسرحية الجزائريّة "نادية طالبي" التي برزت بأعمال مسرحية كبيرة حضرها زعماء الجزائر والعالم مثل "بن بلة" و"هواري بومدين" والثائر الأمريكو اللاتيني "شي غيفارا"، كما شاركت، طالبي (مواليد 1944 بمستغانم) في عدة أفلام سينمائية مثل "وقائع سنين الجمر".

وكرّم المهرجان أيضا، الفنانة السورية "رغدة" (59 عاما)، والتي تميّزت في عدة أعمال سينمائية على غرار "زوجتي والذئب"، " المركب"، "برج المدابغ " و"الامبراطور".

وحظي بالتكريم أيضا، الكاتب الجزائري ابن منطقة القبائل الكبرى "مولود معمري" (1917-1989)، الذي أبدع عدة روايات بينها "العصا والأفيون" و"الهضبة المنسية"، وحُوّلت عدد من أعماله إلى أفلام خالدة في السينما الجزائرية.

وشهد حدث وهران، تكريم الناقد السينمائي الفلسطيني "بشار إبراهيم"، الذي يعد من أبرز النقاد والموثقين العرب الذين ساهموا في أرشفة السينما العربية والفلسطينية على وجه الخصوص، حيث أنجز عدة مؤلفات عن السينما مثل "السينما الفلسطينية في القرن العشرين" و"رؤى ومواقف في السينما السورية".

نذكر أنّ هذه التظاهرة الثقافية ستتواصل فعالياتها إلى غاية الاثنين القادم بإشراف وزير الثقافة "عز الدين ميهوبي"، وحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة "فاطمة الزهراء زرواطي"، وسط حضور كوكبة من نجوم السينما العربية إلى جانب شخصيات ثقافية.