الجزائر ضيفة شرف مهرجان "فاماك" بفرنسا

ستحتفي الطبعة الـ28 للمهرجان المذكور، بالجيل الجزائري الجديد الذي يحارب من أجل إعادة بعث السينما الجزائرية والتعريف بها للعالم، كما سيسلط الضوء بالمناسبة على كوكبة من الفاعلين السينمائيين "الشباب"، على غرار المخرجين "كريم موساوي" و"حسان فرحاني"، والمنتجين "ياسين بوعزيز" و"عبد النور حوشيش" رئيس مؤسسة "بروجكتورت"، الجهة المنظمة للقاءات السينمائية لبجاية وغيرهم.

من جهة أخرى، سيحل الفكاهي الجزائري "محمد فلاق"، ضيفا على هذه التظاهرة، حيث سيقدّم "وان مان شو" بعنوان Bled Runner)).

للإشارة، فقد تأسس مهرجان الفيلم العربي سنة 1990، حيث يعدّ نافدة على الثقافات والسينما في البلدان العربية والمتوسطية.