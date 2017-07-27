أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

الجزائر ضيفة شرف مهرجان "فاماك" بفرنسا

نشر يوم 2017/07/27 1398 0 م . فيصل الجزائر ضيفة شرف مهرجان "فاماك" بفرنسا
ستحلّ السينما الجزائرية، ضيفة شرف على مهرجان الفيلم العربي "فاماك" شمال شرق فرنسا بين الرابع والسادس عشر أكتوبر المقبل.

ستحتفي الطبعة الـ28 للمهرجان المذكور، بالجيل الجزائري الجديد الذي يحارب من أجل إعادة بعث السينما الجزائرية والتعريف بها للعالم، كما سيسلط الضوء بالمناسبة على كوكبة من الفاعلين السينمائيين "الشباب"، على غرار المخرجين "كريم موساوي" و"حسان فرحاني"، والمنتجين "ياسين بوعزيز" و"عبد النور حوشيش" رئيس مؤسسة "بروجكتورت"، الجهة المنظمة للقاءات السينمائية لبجاية وغيرهم.

من جهة أخرى، سيحل الفكاهي الجزائري "محمد فلاق"، ضيفا على هذه التظاهرة، حيث سيقدّم "وان مان شو" بعنوان  Bled Runner)).

للإشارة، فقد تأسس مهرجان الفيلم العربي سنة 1990، حيث يعدّ نافدة على الثقافات والسينما في البلدان العربية والمتوسطية.

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا