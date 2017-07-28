الفنان "هواري عوينات" في ذمة الله

وأكدت مصادر مقربة لـ"النهار" وفاته بمستشفى العسكري بوهران عقب دخوله بعد نقل اليه في وضعية صحية حرجة جوان الماضي.

يشار إلى أن الفنان القدير هواري عوينات، مغني وممثل فكاهي اشتهر في الساحة الفنية في تسعنيات القرن الماضي.

وجدير بالذكر أن وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، كان قد قام بزيارة للفنان هواري عوينات بالمستشفى العسكري بوهران في 16 الماضي قبل أن ييتنقل الى جوار ربه مساء اليوم الجمعة.

وفور تلقي النبأ الأليم قدم الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحي، تعازيه الخالصة الى عائلة الفقيد، وأن يلهمهم جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون