جزيرة رجالية يابانية تقتحم قائمة التراث العالمي

تعد الجزيرة، موطنا لمعبد "أوكيتسو" الذي بني في القرن الـ 17، للصلاة من أجل سلامة البحارة، حيث يجب على الرجال قبل أن تطأ أقدامهم أرض الجزيرة ممارسة طقوس التطهير.

ووفقا لصحيفة "جابان تايمز"، كانت الجزيرة قبل فترة طويلة من بناء المعبد، مقصدا لممارسة الشعائر الدينية والعلاقات التجارية مع الشعبين الكوري والصيني، وأضافت الصحيفة أنه عُثر على الآلاف من القطع الأثرية في الجزيرة، التي قُدمت كهدايا من خارج الجزيرة بما في ذلك الخواتم الذهبية من شبه الجزيرة الكورية.

الجدير بالذكر، أن الجزيرة تستقبل الزائرين في يوم واحد فقط كل عام (27 ماي)، كما يجب أن لا يزيد عدد الزائرين وهم من الرجال فقط على 200 زائر.