بالفيديو.. المخرج يوسف بوشوشي في ذمة الله

يوسف بوشوشي يعتبر أحد المخرجين الأوائل الذي تدرجوا في مجال السينما، حيث التحق الفقيد بمؤسسة الاذاعة والتلفزيون سنة 1961، وعمل فيها في عدة وظائف مرتبطة بالشاشة والتصوير، وعرف خلالها مصطفى بديع، واسماعيل مدني، وغيرهما

استطاع الراحل، وهو من مواليد 1939 ببجاية، أن يراكم خبرة كبيرة في مجالات مرتبطة بالسينما، بدءا بالتصوير أين عمل كمساعد مصور ومصور رئيسي، ثم في مجال الأخبار كمراسل للنشرة إلى غاية الإخراج والانتاج.

التحق صاحب الهجرة، بصفوف الثورة وهو في 16 من عمره، بعد أن كان عضوا نشطا في الكشافة، وكان بمثابة مصور لجبهة التحرير الوطني، في عدة مراحل من بينها احتفالات الاستقلال، كما ساهم رفقة ثلة من عمال الاذاعة والتلفزيون، في وكان آخر أعمال الفقيد سنة 2007 بعنوان ثمن الحرية .

حاز بوشوشي تكريما من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2003 ،عرفانا بمشواره الفني الثري، وواصل على درب الفقيد ابنه لطفي، الذي حقق الكثير من النبوغ في عالم الإخراج.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى، غدا الأحد، بمقبرة سيدي يحي بالجزائر العاصمة، بعد صلاة العصر أن لله وإنا إليه راجعون.