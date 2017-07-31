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لمجرد يكشف موعد إطلاق أغنيته التي كتبها في السجن

نشر يوم 2017/07/31 1134 0 أمينة لعلالي لمجرد يكشف موعد إطلاق أغنيته التي كتبها في السجن
أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد، عن موعد إطلاق عمله الفني الجديد من باريس، في الثامن من شهر أوت المقبل.

نشر المجرد في حسابه الرسمي "أنستغرام" صورته مرفقة بعبارة "LET GO" وتاريخ 8/8، وهو موعد إطلاق أغنيته التي كتب كلماتها في السجن الذي قضى فيه ستة أشهر.

كما شكر المجرد في منشوره كل من ساهم في رسم البسمة على وجهه قائلا" هذه مفاجأتي لكم، أتمنى من خلالها أن أرسم البسمة على وجوهكم أيضا".

للإشارة، يبدو أن لمجرد بات يتمتع بهامش من الحرية، حيث يحرص على نشر صور وعبارات سواء كتغريدات او كشعارات مزينة في أقمصة يرتديها، يحاول من خلالها أن يتبث إلى متتبعيه أنه يتجول ويهاتف ويلتقي اصدقاء ويلتقط الصور بكامل الحرية وأن نجاحاته مستمرة.

للتذكير، تنطلق أولى جلسات محاكمة لمجرد المتهم بمحاولة اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول" بداية شهر سبتمر  المقبل، التي تعتزم الحضور من أجل الدفاع عن نفسها أمام القضاء.

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