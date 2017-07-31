بالفيديو.. معجبة هيستيرية تخيف الزغبي على المسرح

أوقفت الذهبية وصلتها الغنائية، بعد أن فوجئت برغبة إحدى المعجبات في تحيتها، وطلبت من حرّاس "نوال" الشخصيّين السماح لها بالصعود، لكن "الزغبي" تفاجأت بمعجبتها وهي تعانقها بشدّة، ثمّ أمسكت يدها بقوّة وراحت تتحرّك معها على المسرح معبّرة عن فرحتها بطريقة هيستيرية.

أكثر من ذلك، خطفت الشابة الميكروفون من، نوال، لتحاول الأخيرة أن تقنعها بعدم أخذه، وبعد شدّ وجذب اضطر حراس نوال الشخصيّين للتدخّل وقاموا بإنزال الفتاة من المسرح.

للإشارة، تألّقت الزغبي، في إحياء ليلة من ليالي الدورة الـ32 لمهرجان "جرش"، من على المسرح الجنوبي للمدينة الأثرية "جرش" بالأردن، وسط حضور جماهيري اُعتبر هو الأقوى في دورة هذا العام.