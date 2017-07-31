عسّاف يتألّق في الباهية وهران ويختتم جولة الجزائر

وقف "عسّاف" على مسرح خشبة مسرح الهواء الطلق "حسني شقرون" في وهران، وتغنّى بباقة من أغاني ألبومه الأول "عساف"، وألبومه الجديد "ما وحشناك"، كما تغنى ببعض أغاني الفلكلور الفلسطيني، التّي تفاعل معها الجمهور الجزائري، الذّي ردّد عبارة "فلسطين الشهداء" طيلة السهرة.

ومن وهران، ختم محبوب العرب جولته الفنية في الجزائر، التي قادته إلى أربع مسارح، وتألق معشوق الجزائريّين في أولى محطاته بجميلة وسط آلاف الحضور، ثمّ طار إلى قسنطينة أين ألهب جمهور قاعة العروض الكبرى "أحمد باي" وأرقص الجزائريّين مطوّلا على أنغام الدّبكة الفلسطينية، وكانت العاصمة محطّته الثالثة، أين اختتم فعاليات "ليالي البهجة" على مسرح الهواء الطلق "العادي فليسي"، الذّي شهد حضورا جماهيريّا ضخما تفاعل مع عسّاف طيلة السهرة.