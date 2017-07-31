لطيفة لشيرين.."تونس موش بقدونس"

غرّدت لطيفة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وأجابت شيرين قائلة :"تونس.. موش بقدونس، تونس بقت خضراء ببورقيبه.. بأبو القاسم الشابي، بابن خلدون، وبشعبها الرائع".

وتعرّضت شيرين عبد الوهاب، لموجة غضب كبيرة من الجمهور التونسي، الذي اعتبر وصفها "تقليلا واضحا" من قيمة دولة تونس، ما دفع الأشقاء إلى إطلاق هاشتاغ "تونس مش بقدونس"، وتصدّر قوائم العبارات الأكثر تداولاً في العالم.

للإشارة، تسبّبت المطربة المصرية "شيرين عبد الوهاب" في غضب عارم بتونس، حين صرّحت عند غناءها بمهرجان قرطاج : "ابنتي لا تفرّق بين كلمتي تونس وبقدونس"، مما اعتبره التونسيون إهانة لبلدهم، قبل أن تحاول الاستدراك بقولها: "تونس بالفعل كالبقدونس خضراء"، أمام دهشة الحضور، خاصة الصحافيين والسفير المصري.