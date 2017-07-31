"شيرين": "الغاضبون مني مرضى نفسيا"

في تصريحات صحفية، أكّدت صاحبة "آه يا ليل" أنّ الحضور ضحكوا على ما قالته (تونس بقدونس) وقاموا بالتصفيق، وتابعت: "هذا يعود إلى كونهم مثقفين، وليسوا مرضى نفسيا ولا يشعرون بالغيرة من نجاحي" .

وتابعت شيرين، أنها لا تشعر بالحزن مما حدث، مشيرة إلى أنّ الجملة التي ذكرتها لا تحسب عليها، خاصة وأنّ ابنتها لم تتجاوز التسع سنوات وتدرس بالإنجليزية ولا تجيد العربية.

وتعرّضت "شيرين" لموجة غضب كبيرة من الجمهورالتونسي، بعد المزحة "الثقيلة" التي تضمنت أنّ ابنتها تطلق على تونس إسم "بقدونس"، مما أثار استنكار الأشقاء الذين اعتبروا مقولتها "إهانة وتقليلا من قيمة تونس والشعب التونسي".



