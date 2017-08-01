الزّوجان كلوني يعلّمان 3 ألاف طفل سوري في لبنان

صرح "ماكس جليشمان"، المتحدث باسم مؤسسة كلوني، أن المؤسسة قرّرت دعم تعليم اللاجئين السوريين من خلال نظام المدارس العامّة، عن طريق التبرع الذي تبلغ قيمته 3.25 مليون دولار، حيث أعلنت للعدالة أنها اشتركت مع شركتي "غوغل" و"هيوليت باكارد" لمساعدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ووزارة التعليم اللبنانية، في فتح 7 مما تعرف بمدارس "الفترة الثانية" للاجئين السوريين.

ومن جهته أعلن جورج كلوني، الحائز على جائزة أوسكار، وزوجته محامية حقوق الإنسان الدولية أمل كلوني: "لا نريد أن نفقد جيلاً كاملاً لأن حظهم السيء أنهم ولدوا في المكان الخاطئ وفي الزمن الخاطئ".