أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

الزّوجان كلوني يعلّمان 3 ألاف طفل سوري في لبنان

نشر يوم 2017/08/01 4687 0 كريمة صدّوقي الزّوجان كلوني يعلّمان 3 ألاف طفل سوري في لبنان
أعلن الزوجان جورج وأمل كلوني، أنهما سيساعدان 3000 طفل سوري لاجئ على الإلتحاق بالمدارس هذا العام في لبنان.

صرح "ماكس جليشمان"، المتحدث باسم مؤسسة كلوني، أن المؤسسة قرّرت دعم تعليم اللاجئين السوريين من خلال نظام المدارس العامّة، عن طريق التبرع الذي تبلغ قيمته 3.25 مليون دولار، حيث أعلنت للعدالة أنها اشتركت مع شركتي "غوغل" و"هيوليت باكارد" لمساعدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ووزارة التعليم اللبنانية، في فتح 7 مما تعرف بمدارس "الفترة الثانية" للاجئين السوريين.

ومن جهته أعلن جورج كلوني، الحائز على جائزة أوسكار، وزوجته محامية حقوق الإنسان الدولية أمل كلوني: "لا نريد أن نفقد جيلاً كاملاً لأن حظهم السيء أنهم ولدوا في المكان الخاطئ وفي الزمن الخاطئ".

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا