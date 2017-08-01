كريم موساوي يتوّج بـ "الوهر الذهبي" لمهرجان وهران

تضمّن سجل التتويجات لفئة الأفلام الطويلة، اختيار "كريم موساوي" كأفضل مخرج عن فيلمه "في انتظار السنونوات"، كما منحت جائزة أحسن ممثل وممثلة صاعدين لـ "هنية عمار" و"مهدي رمضان" اللذين شاركا في نفس الفيلم.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يشارك فيها الفيلم في المحافل الدّولية، بل سبق له وأن رُشّح ضمن قائمة الأفلام المنافسة على فئة "في نظرة ما" الخاصة بمهرجان "كان" السينمائي الدولي في طبعته الـ70.

وللإشارة، يعدّ فيلم "في انتظار السنونوات" أوّل فيلم روائي طويل للمخرج الشاب كريم موساوي، الذي عالج فيه الوضع الرّاهن في الجزائر، وذلك من خلال قصة مقاول ثري وكذا طبيب أعصاب ملاحق من طرف ماضيه، إضافة إلى امرأة شابة ضائعة بين عدة قرارات، وهو ما يحاكي واقع المجتمعات العربية وما تعيشه من أزمات انسانية واجتماعية.