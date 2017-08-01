اختتام فعاليات مهرجان وهران بحضور أبرز نجوم الفن السابع

وقد شهدت مراسم اختتام المهرجان، التي احتضنها مسرح الهواء الطلق "حسني شقرون" بوسط مدينة وهران، حضور وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي وممثل عن وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، وتم بمناسبة هذا الحفل، منح درع تكريمي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تسلمه عنه رئيس لجنة وسام الاستحقاق الفني برئاسة الجمهورية.

وبدأت الإحتفالية بعرض فيلم تسجيلي للفنان "عزت العلايلي"، الذي صعد على المسرح وسط تصفيق شديد من الحاضرين، ليستلم تكريمه من وزير الشباب والرياضة "هادي ولد علي".

وتم في هذا الحفل، تتويج الفيلم الروائي الطويل "في انتظار السنونوات" للجزائري كريم موساوي بجائزة الوهر الذهبي. وتم الاحتفاء بالمناسبة أيضا، بفليمين تم عرضهما خارج المنافسة وهما الجزائري "ابن باديس" من إخراج باسل الخطيب و"مولانا" لمجدي أحمد علي من مصر.

ولأول مرة في مهرجان وهران السينمائي، تميزت هذه الطبعة بعرض 7 أفلام للرسوم المتحركة لفائدة أطفال دار الأيتام بوهران والتي مكنت البراعم من مشاهدة أعمال فنية "رائعة" استعملت فيها تقنيات وتكنولوجيات رفيعة في هذا المجال لا سيما العرض ثلاثي الأبعاد.



