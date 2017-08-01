الدراما التركية تلتهم فكر المرأة العربية

كشفت دراسة مصرية، مدى تأثر المرأة بفكر وثقافة المسلسلات التركية التي بلغت حد التوحد مع بعض شخصيات المسلسلات، كما رصدت عددا من الحالات الغريبة لهن، كارتداء إحدى المعلمات الزي الأسود لمدة أسبوع حزنا على وفاة "إبراهيم باشا" في مسلسل حريم السلطان، في حين عصت سيدة أخرى يمين طلاق زوجها أسوة بشخصية "هيام" في نفس المسلسل.

وحسب ذات المصدر، فإن متابعي هذه الأعمال الدرامية وخصوصا بنات حواء قد يجدن حياتهن رتيبة وغير مثيرة مقارنة بما تعرضه المسلسلات التركية التي تركز على عوامل الإبهار والإثارة كجمالية المكان والأشخاص والطبيعة والعلاقات الرومانسية.

من جهتهم، يدعو رجالا الدين، إلى مقاطعة تلك المسلسلات، لأنّها تتضمن مشاهد تشكل خطرا على العقيدة الإسلامية، وعلى العادات والتقاليد الإجتماعية والأخلاقية كونها لا تتقيّد بأحكام الإسلام ومبادئ الشريعة.

وتجدر الإشارة، إلى أنّ وزارة الثقافة والسياحة التركية، كانت قد اعلنت في وقت سابق أنّ "تصدير المسلسلات التركية يحقّق عوائد هائلة للدولة تقدّر بـ65 مليون دولار سنويا، وهي تُشاهد من قِبل حوالي 150 مليون شخص، في نحو 76 دولة"، أما واردات الشركات المنتجة، فتشكّل أضعاف المبالغ المذكورة.