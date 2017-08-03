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بعد محمود الجندي.. يوسف شعبان يعلن اعتزاله الفن

نشر يوم 2017/08/03 1 0 زهيدة بن ثابت بعد محمود الجندي.. يوسف شعبان يعلن اعتزاله الفن
أعلن الفنان المصري الكبير يوسف شعبان (86 عاما)، اليوم الخميس، اعتزاله الفن، وقال أنّ ذلك جاء احتجاجا على الانهيار الأخلاقي في الوسط الفني حاليا، موضحا أن كل الأعمال المعروضة حاليا تكون مستوحاة قصصها من صفحات الحوادث، وليس من الروايات كما كان الحال في الماضي.

 في تصريحات صحفية، اعتبر شعبان أنّ الجيل الحالي من الفنانين "حُكم عليهم بالإعدام"، لأنه كان من المفترض أن يتولوا المسؤولية من بعد جيله، ولكنه تم إبعادهم بقرار لا يعرف من المسؤول عنه.

يوسف شعبان، الذي اشتهر من العديد من المسلسلات، مثل دور ضابط المخابرات المصرية "محسن ممتاز" في "رأفت الهجان"، و"المال والبنون"، والشهد والدموع"، أشار إلى أنّ من أسباب اعتزاله الفن أن الأعمال الفنية المقدّمة حاليا لا تشرّف أي مصري، وأنها تصوّر شعبها بأن كلهم "بلطجية".

واختتم يوسف شعبان تصريحاته، بأنه لا يستطيع أن يعمل في مناخ كهذا، وأنه تلقى دعما من الممثل "محمود الجندي" على قراره باعتزال الفن، وكان اتخذ قرارا مشابها في جويلية الماضي.

يُذكر أنّ آخر الأعمال الفنية ليوسف شعبان هو الجزء الثاني من فيلم "المشخصاتي"، من بطولة تامر عبد المنعم، ومن إخراج محمد أبو سيف، وعُرض في 2016، وكان هو أيضا آخر أعمال تامر عبد المنعم، قبل اعتزاله التمثيل هو الآخر.

 

 

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