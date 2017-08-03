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"بطمة" تردّ على اتهامها بـ"السحّارة"..أنا عندي حلاوة اللسان

نشر يوم 2017/08/03 1 0 وفاء ب "بطمة" تردّ على اتهامها بـ"السحّارة"..أنا عندي حلاوة اللسان
ردّت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، على الشائعات التي طالتها واتهمتها بممارسة السّحر للزّواج من مدير أعمالها "محمد الترك" وخطفه من زوجته وأولاده، مؤكّدة أنّ "حلاوة لسانها" هي ما تجعلها سعيدة مع زوجها.

  صرّحت الفنانة المثيرة للجدل، أنّ الأقاويل التي تفيد بأنّ المغربيات يسحرن الرجال غير صحيحة، مشدّدة أنّ "السّحر موجود في كل البلدان وليس فقط في المغرب".

ومن خلال مقابلة لها لإحدى المواقع المغربية، أكّدت، بطمة،: "أمّا نحن فلدينا حلاوة اللسان، اللّي ناقصة هؤلاء الأشخاص، الذين لا يحبّون رؤيتك مرتاحة وفرحانة مع زوجك، سواء مغربي أو غير مغربي، فيقولون هذه المرأة سحرت هذا الرجل لتبقي معه".

وختمت دنيا قائلة بأنّ "هذا من قلّة الثقافة ومن التخلّف، الذي يقول هذا الكلام، وأنا تزوّجت رجلي على سنّة الله ورسوله والناس ما دخلها في هذه المسائل".

 

 

 

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