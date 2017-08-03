بومرداس: إيقاف 4 متورطين في قتل شاب رميا داخل بئر

أوضح المتحدث باسم الدرك، أنّ المتهمين سيتابعون قضائيا بتهمة تكوين جمعية أشرار والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

وتعود حيثيات القضية - إستنادا إلى المصدر ذاته- إلى الجمعة المنصرم، حين تلقى مركز العمليات بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني مكالمة هاتفية مفادها وجود جثة شاب في بئر بقرية الطرفة ببلدية "يسر"، وبعد التنقل إلى عين المكان واستخراج الجثة، تعرف عليها أحد سكان القرية الذي أكد أنها تعود لأحد عمال "مغسلة الجزر" .

ولدى فحص جثة الشاب، تم معاينة آثار خدوش وجروح بمختلف أنحاء الجسم تدلّ على أنّ الضحية تعرض للضرب خلال محاولته مقاومة الجناة، وكشف التحقيق المعمق مع المشبوهين الأربعة وإفادات شهود عيان، أنّ الجريمة بدأت بمناوشات كلامية بين المشتبه بهم والضحية الذي كان رفقة صديقه في حالة سكر.

وبعدما تحولت المناوشات المذكورة إلى شجار بين الأطراف، لاذ الضحية بالفرار إلى غابة مجاورة للاختباء، إلاّ أنّ المشتبه بهم لاحقوه وبعد أن أمسكوا به، اعتدوا عليه ضربا ثم قاموا برميه في بئر أين لفظ أنفاسه الأخيرة .

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم الجناة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج منايل الذي أمر بإيداع المتهمين الأربعة في المؤسسة العقابية لبرج منايل.