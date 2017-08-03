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وفاة راقصة مصرية أثناء جراحة تجميل

نشر يوم 2017/08/03 266 0 زهيدة ثابت وفاة راقصة مصرية أثناء جراحة تجميل
توفيت الراقصة المصرية "غزل" أثناء جراحة تجميل، صباح الخميس، عقب إصابتها بنزيف حاد.

أعلن أصدقاء غزل أنها فارقت الحياة بسبب إصابتها بنزيف حاد خلال إجراء عملية تجميل، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها، وتبيّن أنّ الراقصة كانت تجري جراحة لتصغير الثدي.

يُشار إلى أنّ "غزل" تبلغ من العمر 25 عاماً، وهي من مواليد مدينة الإسكندرية، وشاركت في "كليبات" لعدد من المطربين في مصر.

ومارست "غزل" مهنة الرقص قبل 6 سنوات واشتهرت من خلال حفلات الزفاف ثم بزغ نجمها منذ عامين، بعد أن شاركت في (كليبات) المطربين، خاصة الشعبيين، ورشحها النقاد لكي تكون أبرز منافسي الراقصة الأرمينية صافينار في الرقص الشرقي.

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