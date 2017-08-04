رغم الحادث المروّع.. ملحم يكتم الألم ويطرب الجمهور

أكمل "الرّيّس" طريقه رغم الألم والصدمة التي تعرّض لها، وأحيا حفلا خيريّا يعود ريعه لعلاج مرضى السرطان، أين كان ينتظره أكثر من 700 شخص، غنّى لهم "ملحم" لأكثر من ساعة من الزمن، ممسكا بيده المكسورة.

وشكّلت إطلالة "زين" بعد الحادث، صدمة عند الجمهور الذي كان في انتظاره وفقد الأمل من حضوره، لكن "ملحم" لم يتغيّب حتّى أنه لم يتأخّر عن موعد السهرة، فبعد خضوعه لتصوير أشعّة ليده اليمنى في المستشفى والاصمئنان على صحّته، توجّه "ملحم" مباشرة إلى الحفل وشكر جمهوره وكل من اطمأن على حالته الصحّية، مُرجعا نجاته من الحادث إلى حب الجمهور ودعواتهم له.

ونشير إلى أنّ الفنان اللّبناني، ملحم زين، تعرّض ليلة الأربعاء إلى الخميس، إلى حادث مرور مروّع على طريق بلدية البقاع اللّبنانية، أين اصطدمت سيارته من نوع (رانغ روفر) بشاحنة نقل كبيرة، ما تسبّب في خسائر مادية جسيمة، وأدى إلى جرح 4 أشخاص بينهم الفنان اللّبناني.