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بالورود..نجوى كرم ترحّب بسميرة سعيد في لبنان

نشر يوم 2017/08/04 3363 0 وفاء.ب بالورود..نجوى كرم ترحّب بسميرة سعيد في لبنان
تلقّت الفنّانة المغربية، سميرة سعيد، فور وصولها إلى لبنان، اليوم الجمعة، باقة ورود مميّزة من زميلتها شمس الأغنية اللبنانية، نجوى كرم، بمناسبة استعداد "الديفا" لإحياء حفل غنائي في قلعة "بعلبك" الأثرية.

عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور "أنستغرام"، نشرت سميرة، صورة لباقة الورد مرفوقة برسالة كتبت عليها نجوى كرم: "بك يفخر لبنان كما المغرب، فبعلبك بانتظارك لأنك نموذج حضاري للفن العربي".

بدورها، غرّدت "الديفا" شاكرة مبادرة الفنانة اللبنانية فكتبت عبر تويتر :"رائعة انت بفنّك وبأخلاقك..دمت رمزا للبنان..شكرا على لطفك".

يُشار إلى أنّ، سميرة سعيد، وبعد غياب عشرين سنة عن إحياء الحفلات في لبنان، ستكون أوّل فنّانة مغربية تحي حفلا غنائيا على مدرجات "هيكل باخوس" في قلعة "بعلبك" الأثرية.  

 

 

 

 

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