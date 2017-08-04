أصالة :"لو دفعوا لي مليار دولار لن أذهب إلى لبنان"

تصدّرت أصالة غلاف إحدى المجلات الصّادرة لهذا الأسبوع، والتي عنونت بالبنط العريض تصريحاتها، حين قالت :"نلت عقابي ولو دفعوا لي مليار دولار لن أذهب إلى لبنان"، وهي الخرجة التّي لاقت الكثير من الاستهجان والبلبلة من ناشطين لبنانيّين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقامت السلطات اللبنانية في جوان المنصرم، بإيقاف الفنانة السّورية، أصالة نصري، في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت أثناء توجهها إلى القاهرة، إثر العثور على غرامين من الكوكايين في علبة الماكياج الخاصة بها، وتمّ الإفراج عنها بعد ساعات طويلة، شرط أن تخضع مرّة ثانية لتحليل تعاطي المخدرات.