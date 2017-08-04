بعد طلاقها من براد بيت..أنجلينا تصاب بشلل نصفي

تحدّثت سفيرة النوايا الحسنة لمجلة Vanity Fair " "الأمريكية، وأكّدت أنّها خضعت لعلاج "الوخز بالإبر" للشفاء من الشّلل النصفي الذي أصابها على مستوى الوجه، مضيفة أنها تعاني حاليا من ارتفاع في ضغط الدّم.

وصرّحت الممثلة الأمريكية أثناء الحوار، أنّ علاقتها بطليقها حاليّا تقتصر على الاهتمام بالأولاد، فقالت: "نحن نهتم بأطفالنا وعائلتنا ونعمل سويّا من أجل نفس الهدف".

وأشارت "أنجلينا"، أنها واجهت أوقاتا صعبة للغاية بعد صدمة انفصالها، لكنها تتحسّن حاليا هي وأطفالها بشكل تدريجي، مؤكدة أن خطوة الاستقرار في منزل جديد بعد 9 أشهر من الاستئجار، تعدّ قفزة كبيرة بالنسبة إليهم.

واختتمت صاحبة الأوسكار حديثها، بانّها لا تفكّر في التحضير لأي عمل في الفترة المقبلة، مشدّدة على اّنّها ترغب في التّركيز على عائلتها.