إليسا بَكت وأبكت في أعياد بيروت

غنّت معشوقة اللبنانيين وبكت وأبكت الحاضرين، الذين توافدوا من كافة المناطق اللّبنانية وبعض الدول المجاورة، فنزلت دموعها حين غنّت "يا مرايتي"، ثم أكملت تلهب الأجواء بعد أن صدر صوتٌ عالٍ في القاعة يستنكر دموعها متأثّرا ورافضا في آن واحد.

وتألقت ملكة الإحساس وسط بيروت، أين غنّت "بتمون" ،"ع بالي حبيبي" و"عيشالك" وغيرها من الأغاني التي طبعت مسيرتها الفنية، وعادت لتدهع عيناها حين غنّت جديدها "عكس اللي شايفنها"، مع عرض الفيديو كليب على شاشة عملاقة خلفها.

وبالعودة إلى القديم، كان لإليسا وصلة "فيروزيات"، التي أصبحت محطة ثابتة في حفلاتها، فغنّت "بتتلج الدني" و"سألتك حبيبي"، كما كان لها لفتة لبعض عمالقة الغناء في العالم العربي، فغنّت "لولا الملامة" لوردة، "أول مرة تحب يا قلبي" للعندليب و"خدني معك" لسلوى القطريب وغيرها.

و"بسهرنا يا ليل"، اختتمت ملكة الرومانسية حفلها الضخم، أين وقف الحضور يصفّقون مطولا لنجمتهم التي تفاعلت معهم طيلة السهرة وأمطرتهم بكلمات الحب والامتنان وتحوّلت القاعة من رومانسية إلى ساحة حماس وغناء وفرح.