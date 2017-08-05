غياب الفنانين في جنازة الراقصة غزل

أضاف "الصغيّر": "من 3 أشهر غزل اتزحلقت في الحمام وكانت وقتها حاملا، وذهبت لأقرب مستشفى في المنطقة التي تسكن بها بحدائق الأهرام، واكتشفت أن الجنين توفي وبالتالي كان لابد من إجراء عملية جراحية، وبالفعل حدث ذلك ثم خرجت من المستشفى ومارست حياتها بشكل طبيعي من دون أن تشعر بأي تعب".

وتابع بالقول: "غزل تحدثت مع زوجها وأخبرته أنها تشعر ببعض التعب وتحدثت مع الطبيبة المعالجة لها وأخبرتها بضرورة حضورها إلى المستشفى، وبعد عمل الفحوصات أخبرتها الطبيبة أن هناك بقايا من الجنين لا تزال في أحشائها وهو ما يتطلب جراحة، لوجود نزيف داخلي".