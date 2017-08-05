Dj Rebel يسرق أغنية "عبد القادر يا بوعلام"!

قبل سنة من الآن، أطلق الثنائي المذكور أغنية "ليت مي لوف يو" كعمل صيفي يحتفي بأجواء الصيف الصاخبة والراقصة، إلا أنّ الجزائريين لاحظوا فوراً أنّ لحن الأغنية منسوخ من الأغنية التي رسخت في ذاكرتهم ولا يزالون يسمعونها كل يوم.

وما حصل أن الموزع Dj Rebel قام بـ"أخذ عينة" من الأغنية الجزائرية الشهيرة، وأضافها إلى أغنيته الجديدة طامعا في تسجيل نجاحا في العالمين العربي والغربي مثل الثلاثي الجزائري.

ولم تخلُ التعليقات أسفل الأغنية في "يوتيوب" من انقسام بين ساخط من سرقة اللحن دون ذكر صاحبه الأصلي، وبين من عبّر عن فخره بانتشار الأغنية الجزائرية ووصولها للعالمية.