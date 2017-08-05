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Dj Rebel يسرق أغنية "عبد القادر يا بوعلام"!

نشر يوم 2017/08/05 4760 0 زهيدة ثابت Dj Rebel يسرق أغنية "عبد القادر يا بوعلام"!
لن يخطئ أي مغاربي عند سماع أغنية Let Me Love You التي وزّعها Dj Rebel وأداها كل من Mohombi وShaggy، فمن الواضح أنها نسخة طبق الأصل للأغنية الجزائرية واسعة الشهرة "عبد القادر يا بوعلام" التي اشتهر بها الشاب خالد وأداها إلى جانب كل من فضيل ورشيد طه في نهاية القرن الماضي.

قبل سنة من الآن، أطلق الثنائي المذكور أغنية "ليت مي لوف يو" كعمل صيفي يحتفي بأجواء الصيف الصاخبة والراقصة، إلا أنّ الجزائريين لاحظوا فوراً أنّ لحن الأغنية منسوخ من الأغنية التي رسخت في ذاكرتهم ولا يزالون يسمعونها كل يوم.

وما حصل أن الموزع Dj Rebel قام بـ"أخذ عينة" من الأغنية الجزائرية الشهيرة، وأضافها إلى أغنيته الجديدة طامعا في تسجيل نجاحا في العالمين العربي والغربي مثل الثلاثي الجزائري.

ولم تخلُ التعليقات أسفل الأغنية في "يوتيوب" من انقسام بين ساخط من سرقة اللحن دون ذكر صاحبه الأصلي، وبين من عبّر عن فخره بانتشار الأغنية الجزائرية ووصولها للعالمية.

 

 

 

 

 

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