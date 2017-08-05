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صور نجوم ومشاهير صدمت جماهيرهم بسبب المرض

نشر يوم 2017/08/05 728 0 زهيدة. ث صور نجوم ومشاهير صدمت جماهيرهم بسبب المرض
من المحزن جداً أن ترى وجوهاً اعتدت رؤيتها بأوج نشاطها وجمالها وكلها قوة وشباب تذبل أمامك وملامحها الجميلة تتحول وتتغير قليلاً قليلاً بسبب المرض الذي بدأ يأكل من صحة أجسامها دون أن تشعر!

تعرّض بعض نجوم الشاشة العربية على غرار، نجلاء فتحي، سمية الألفي، سعيد صالح، يوسف شعبان وآخرون لأمراض خطيرة ومزمنة أدت إلى تغيرات كبيرة في أشكالهم سواءً في الوزن أو الوجه أو الصوت ولكن الوضع بكل الأحوال مزعج ومؤسف حقاً!

وهاجم المرض ملامح مشاهير عرب وغيّرها بشكل محزن، حتى أنّ أحد النجوم وصل وزنه إلى 36 كيلوغرام!

وعلى الرغم من أن التقدم في العمر له أثره أيضاً ولكن المرض كان الفاعل الأكبر في الفروقات الكبيرة التي لاحظها الجمهور على وجوه نجومهم في الفترة الأخيرة من خلال الصور التي انتشرت لهم في مناسباتهم العائلية أو الخاصة!

 

 

 

 

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