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"تامر حسني" يؤجل حفلا غنائيا بسبب وضعه الصحي

نشر يوم 2017/08/05 1267 0 وفاء.ب "تامر حسني" يؤجل حفلا غنائيا بسبب وضعه الصحي
قرّر الفنان المصري، تامر حسني، اليوم السبت، تأجيل حفله الغنائي الذي كان مبرمجا يوم 18 أوت الجاري في أحد منتجعات مصر، وذلك بسبب وضعه الصحّي الذي يستلزم فترة من الراحة.

حسب الأخبار المتداولة على عدّة مواقع إلكترونية لنهار اليوم، فإن الطبيب طلب من نجم الجيل تأجيل حفلته لضرورة خضوعه للراحة لفترة لا تقل عن 15 يوما، بعد تعرّضه لتمزّق في الأربطة في حفلته الأخيرة. 

ووفق المصادر ذاتها، فإنّ تامر اتّفق مع منظم الحفلات "وليد منصور" على تحديد ثاني أيام عيد الأضحى المقبل موعدا للحفل.

للإشارة، تعرّض الفنان المصري البالغ من العمر 39 عاما، لإصابة على مستوى الظهر بعد تدافع الجمهور عليه، وذلك عند إحيائه حفلًا غنائيًا ضخمًا في "بورتو مارينا جولف" بالساحل الشمال في مصر.

 

 

 

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