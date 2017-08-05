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هذه حقيقة زواج نبيلة عبيد من شاب يصغرها بـ 30 سنة!

نشر يوم 2017/08/05 2814 0 وفاء.ب هذه حقيقة زواج نبيلة عبيد من شاب يصغرها بـ 30 سنة!
أثار خبر استعداد الممثّلة المصرية، نبيلة عبيد، للزواج من شاب يصغرها بـ 30 عاما، ضجّة لدى رواد شبكات التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا مجموعة صور حديثة للفنانة بإطلالة مبهرة، ما جعلهم يتكهّنون بأنّها تستعد للإحتفال بخطوبتها.

بعد الكم الهائل من التعليقات الساخرة التي انهالت عليها، خرجت نبيلة عن صمتها، ونفت هذه الأخبار، مؤكّدة أنها مجرّد شائعة لا أساس لها من الصحّة، فصرّحت غاضبة: "أرجو من أصحاب الشّائعات أن يرحموني، أنا مندهشة لما أسمعه".

وتابعت: "بعدين هل هذا التوقيف العصيب الذي تمر به مصر حاليّا يخلي حد يفكّر في الزواج؟"، مشدّدة أنّ الإرهاب والتدهور الاقتصادي لا يجعل أحدا يفكّر في الارتباط.

نبيلة التي تجاوزت الـ 70 عاما، كشفت أنّها ليست المرّة الأولى التي تتعرّض فيها لمثل هذه الشائعات واعتادت على تجاهلها، لكنها قرّرت أن تردّ هذه المرّة لتضع حدّا للأقاويل والأخبار السّخيفة التي لا تعدّ سوى كذب وافتراء عليها.

نفيد بالذّكر، أنّ آخر أعمال الممثّلة المصريّة كان الجزء الثّاني من مسلسل "كيد النساء" الذي عرض في الموسم الرّمضاني لسنة 2012. 

 

 

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