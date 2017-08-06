ميّادة الحناوي تؤكد وجود دخلاء وترفض التعليق على أصالة

على هامش مشاركتها في مهرجانات "كاسكادا تعنايل" في لبنان، تحدثت "ميادة" عن الدخلاء في الوسط الفني، بيد أنّها رفضت التعليق على أزمة مواطنتها، قائلة في برنامج "عرب وود": "والله لا تعليق لأني ما بعرف ملابسات الحادثة، والله ممكن ما عندي فكرة أبدًا عن الموضوع".

يذكر أنّ هناك خلافا حادا بين "ميادة" و"أصالة"، إثر اختلاف آراءهما السياسية لكون "الحناوي" تؤيد الرئيس السوري "بشار الأسد" وبقيت في بلدها سوريا، بينما "أصالة" عبّرت في الكثير من المرات عن استياءها لما يحدث في بلاد الشام، مطالبة "الأسد" بالتخلي عن الحكم واصفة اياه بالإرهابي القاتل.