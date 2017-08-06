حسيبة عمروش تعود بألبوم "عراسي" قوي

قالت "حسيبة" أنّ ألبومها "ايفاندور" سيكون قنبلة الموسم خاصة وأنها اختارت مجموعة من أجمل الأغاني الخاصة بالأعراس والسهرات الفنية العائلية.

وسيكون ألبوم المطربة "حسيبة عمروش" في السوق خلال أيام.

للإشارة، أصبح مجموعة كبيرة من المطربين يرفضون تسجيل الألبومات نظرا لما يحدث من سرقات للأغاني قبل نزولها الى السوق، ما جعل عددا كبيرا من منتجي الألبومات يغيّرون نشاطهم التجاري نظرا لابتعاد مجموعة كبيرة من الفنانين عن تسجيل الألبومات.

وسبق للديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، في مناسبتين إحباط تسويق أكثر من 5 ملايين قرص مقلد، وامضاء اتفاقات مع الأمن الوطني والجمارك لتوقيف عمليات السرقات، لكن للأسف الفعل مازال موجودا في انتظار اتخاذ اجراءات ردعية اخرى.