فضل شاكر يعود بعد اعتزاله!

أرفق نجل الفنان اللبناني، الفيديو بعبارة قال فيها" الصوت الذي وحش الملايين راجع، بإذن الله فضل شاكر راجع".

وأثار الخبر الذي فجّره نجل الفنان، فرحة لدى جمهوره ومحبيه، ما جعلهم ينهالون عليه بالتعليقات، تعبيرا منهم على مدى اشتياقهم لأغاني فنانهم الذي لقّبوه بالملك، في حين استغرب البعض الآخر، خاصة وأنّ "فضل شاكر" كان قد صرح لعدة مرات عن اقتناعه التام باعتزاله الوسط الفني.

للإشارة، قام "فضل شاكر" بأداء فريضة الحج ومناسك العمرة ثلات مرات، وحضر العديد من المحاضرات الدينية و الخطب في المساجد، فهل سيفعلها ويعود لعالم الفن من جديد؟.