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فضل شاكر يعود بعد اعتزاله!

نشر يوم 2017/08/06 2534 0 أمينة يونسي فضل شاكر يعود بعد اعتزاله!
أعلن نجل الفنان المعتزل "محمد شاكر"، اليوم الأحد، عبر حسابه الخاص في شبكة التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، خبر رجوع والده الفنان "فضل شاكر"، بعد إعتزاله الفن لمدة طويلة، ودعّم كلامه بفيديو لإحدى أغاني "فضل" في مهرجان موازين بعنوان "فضل شاكر راجع".

أرفق نجل الفنان اللبناني، الفيديو بعبارة قال فيها" الصوت الذي وحش الملايين راجع، بإذن الله فضل شاكر راجع".

وأثار الخبر الذي فجّره نجل الفنان، فرحة لدى جمهوره ومحبيه، ما جعلهم ينهالون عليه بالتعليقات، تعبيرا منهم على مدى اشتياقهم لأغاني فنانهم الذي لقّبوه بالملك، في حين استغرب البعض الآخر، خاصة وأنّ "فضل شاكر" كان قد صرح لعدة مرات عن اقتناعه التام  باعتزاله الوسط الفني.

للإشارة، قام "فضل شاكر" بأداء فريضة الحج ومناسك العمرة ثلات مرات، وحضر العديد من المحاضرات الدينية و الخطب في المساجد، فهل سيفعلها ويعود لعالم الفن من جديد؟. 

 

 

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