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ندى الريحان تعد جمهورها بالجديد

نشر يوم 2017/08/06 173 0 زهيدة ثابت ندى الريحان تعد جمهورها بالجديد
وعدت المطربة الجزائرية، ندى الريحان، جمهورها بالعديد من المفاجآت في القريب العاجل من خلال نشر صورة لها مع الملحن القدير، أمين دهان، في حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وقالت ندى إنّ جديدها سيختلف عما تعوّد عليه جمهورها منذ بدايتها مطلع التسعينات.

وشاركت ندى في عدة سهرات فنية ومهرجانات، وكان آخره مهرجان جميلة العربي مع المطرب التونسي صابر الرباعي الذي عبّر لـ"النهار"، عن اعجابه الكبير بصوت الفنانة الجزائرية.

وسبق لندى أن شاركت في حفل السنة الماضية بقاعدة "الزينيت" بقسنطينة احتفالا بمرور أربع سنوات على رحيل أميرة الطرب العربي "وردة" الجزائرية رفقة مجموعة كبيرة من نجوم الأغنية العربية، بينهم "صابر الرباعي" الذي نصحها بالتوجه إلى أحد البلدان العربية للعمل هناك، حتى يكون انتشارها أوسع، خاصة وأنها تتمتع بصوت طربي جميل.

 

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