الشاب خالد يلهب مهرجان صور بلبنان

وأطل الشاب خالد، على الجمهوراللبناني، بباقة من الموسيقى الصاخبة والأضواء الباهرة وأذهل الحضور، الذين جاؤوا من أنحاء لبنان وخارجها .

وعلى مدى ساعتين متواصلتين، قدّم "الكينغ" أغاني لاقت شهرة عالمية على غرار (عيشة)، و (وهران)، و (عبد القادر)، و(الشابة)، و(سيه لا في)، و(دي دي) إضافة لباقة من أغانيه الحديثة والقديمة المستوحاة من التراث الجزائري وموسيقى الراي.

وعبر الجمهور اللبناني، الذي تفاعل بشدة مع الشاب خالد، عن سعادته الغامرة بالحفل، الذي نُظم في إطار مهرجانات صور الدولية .

وانطلقت مهرجانات "صور" الدولية، هذا العام في شهرجويلية، تحت شعار (صور بين الذاكرة والحلم ).