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أوبرا الجزائر تحتفي بالراحل الكبير بلاوي الهواري

نشر يوم 2017/08/11 4405 0 وفاء.ب أوبرا الجزائر تحتفي بالراحل الكبير بلاوي الهواري
ستنظم "أوبرا الجزائر" بوعلام بسايح، الخميس المقبل، سهرة فنيّة تكريميّة للراحل عميد الأغنية الوهرانية "بلاوي الهواري" تحت عنوان "المرسم"، وذلك بمشاركة نخبة من نجوم الأغنية الوهرانية.

ستخلد السّهرة، قامة من قامات الفن في الجزائر، وذلك بمشاركة نخبة من نجوم الأغنية الوهرانية الأصيلة، على غرار ابن مدينة وهران "معطي الحاج"، الموسيقار وعازف الكمان الجزائري "رحال زبير"، صاحب الصّوت القوي ونجم الأغنية الوهرانية "بارودي بن خدّة"، بالإضافة إلى الفنّانة الشابّة خريجة ألحان وشباب "أمال عتبي".

وستحتفي السّهرة بفقيد السّاحة الفنيّة الجزائرية مؤخرا، الموسيقار الكبير "بلاوي الهواري"، الذي انتقل إلى جوار ربّه فجر التاسع عشر جويلية الماضي عن عمر ناهز الـ 91 سنة، إثر وعكة صحيّة.

 

 

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