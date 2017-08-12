الموت يغيّب الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا

كان "النهار أون لاين"، أشار في وقت سابقٍ إلى تدهور صحّة الفنان البالغ من العمر 87 سنة، بعد تعرّضه لجلطة شديدة أودعته العناية المركّزة.

ويعدّ الراحل ممثّل كويتي فكاهي شهير، من مواليد الكويت عام 1939، وهو من أبرز فنّاني الخليج، تعلّم فنون الطباعة عام 1956 في مصر، ثم أتم دراستها بالكامل في ألمانيا عام 1961، وعُيّن في مناصب ووظائف حكوميّة، إلى أن تقاعد في السّبعينيات.

وقدم الفقيد عدّة أعمال تلفزيونية وإذاعية ومسرحية، فضلا عن منجزات أوبيرالية، على غرار مسلسلي "درب الزلق" و "الأقدار"، ومسرحية "باي باي لندن" و"سيف العرب".