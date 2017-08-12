أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

بعد غياب 7 سنوات.. كادير الجابوني يلهب وهران

نشر يوم 2017/08/12 3866 0 وفاء.ب بعد غياب 7 سنوات.. كادير الجابوني يلهب وهران
أحيا نجم الأغنية الرّايوية، كادير الجابوني، حفلا فنيا ساهرا ألهب من خلاله مدرجات مسرح الهواء الطلق "حسني شقرون" بالباهية وهران، بعد غياب دام 7 سنوات.

يعيش "الجابوني" فترة من النّشاطات الفنية الحافلة، حيث حطّم كل الأرقام من خلال الحفلات والمهرجانات التي أحياها وتنقّل من خلالها بين الجزائر، تونس والمغرب أمام آلاف الحاضرين، الذين استمتعوا بأجمل أغانيه من "أنت سبابي"، "مازال قلوبنا أون كونتاكت"، و"ماماميا"، إلى جديده "نسمح وما ننساش" مع المغربية زينة الداودية.

ونشير إلى أنّ آخر أعمال ابن باب الوادي هما أغنيتان، الأولى ديو مع نجمة الأغنية الشّعبية المغربية "زينة الداودية"، والثانية حملت عنوان "هذا العام نجبد روحي"، التي أطلقها منتصف الشهر الفارط وتخطّت الـ 4 مليون مشاهدة على "اليوتيوب".

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا