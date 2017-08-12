بعد غياب 7 سنوات.. كادير الجابوني يلهب وهران

يعيش "الجابوني" فترة من النّشاطات الفنية الحافلة، حيث حطّم كل الأرقام من خلال الحفلات والمهرجانات التي أحياها وتنقّل من خلالها بين الجزائر، تونس والمغرب أمام آلاف الحاضرين، الذين استمتعوا بأجمل أغانيه من "أنت سبابي"، "مازال قلوبنا أون كونتاكت"، و"ماماميا"، إلى جديده "نسمح وما ننساش" مع المغربية زينة الداودية.

ونشير إلى أنّ آخر أعمال ابن باب الوادي هما أغنيتان، الأولى ديو مع نجمة الأغنية الشّعبية المغربية "زينة الداودية"، والثانية حملت عنوان "هذا العام نجبد روحي"، التي أطلقها منتصف الشهر الفارط وتخطّت الـ 4 مليون مشاهدة على "اليوتيوب".