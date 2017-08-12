الشاب خالد ضمن قائمة أهم المشاهير العرب

حلّ خالد في المرتبة 39 بامتلاكه أكثر من 5 مليون متابع على الفيسبوك، فيما تصدّرت اللّبنانية "نانسي عجرم" قائمة النساء، لامتلاكها نحو 48 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، مما يجعلها الشخصية الأكثر استقطابا للمتابعين في المنطقة، تليها مواطنتها "اليسا" بفارق بسيط، لكنها تملك العدد الأكبر من المتابعين في "تويتر" بما يفوق 12 مليون متابع.

وبالنّظر إلى المدة التّي قضاها المشاهير العرب في مسيرتهم المهنية، احتل الهضبة المصري "عمرو دياب" الصّدارة في مجاله منذ أكثر من 30 عاماً، كما أنّ معظم المشاهير في القائمة يعملون في مجال الموسيقى، وعددهم الإجمالي 51، منهم 9 مغنّيين احتلّو المراتب العشرة الأولى، فضلاً عن 37 ممثلاً، تصدّرهم أسطورة التمثيل "عادل إمام".

يٌشار إلى أنّ المعايير المتّخذة من طرف مجلة "فوربس" لاختيار أهم 100 شخصية عربية مشهورة ومؤثّرة، جاءت بالنّظر إلى ثلاثة معايير أساسية منها أعداد متابعيهم على الشبكات الاجتماعية (فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ويوتيوب)، بالإضافة إلى سنوات العمل في المجال، وكذلك نشاطاتهم المؤثرة خارج الأعمال الفنية.