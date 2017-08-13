"مستر بين" يتفوق على "كريستيانو" و"سويفت"

إكتسبت الصفحة ما يقارب المليون معجب في الشهر الماضي وحده، مع أكثر من 210 ملايين مشاهدة على لمقاطع الفيديو الخاصة بها في نفس الإطار الزمني، ويبدو قريبا أنها ستتفوق على الصفحة الرسمية المخصصة لملك البوب المتوفى "مايكل جاكسون".

وظل "مستر بين" ظاهرة عالمية لسنوات، ويتمتع بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، على الرغم من حظر (فيسبوك) هناك، عبر مقاطع قصيرة من سلسلة الرسوم المتحركة، فضلا على البرنامج التليفزيوني والأفلام التي لعبت فيها شخصية دورا مهمًا.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنّ صفحة نجم "مانشستر يونايتد" السابق "كريستيانو رونالدو" هي الشبكة الاجتماعية الأكثر نجاحا بـ122 مليون معجب، ومن بين العشرة الأوائل أيضا نادي ريال مدريد، ونجمة البوب شاكيرا، ونادي برشلونة، والممثل "فين ديزل"، ونجم البارصا "ليونيل ميسي".

يُذكر أن مسلسل "مستر بين" هو مسلسل بريطاني كوميدي ألّفه "روان تكينسون" رفقة "ريتشارد كورتيس"، ويتقمص "أتكينسون" الدور الرئيسي، منذ الفاتح جانفي 1990 حتى 15 ديسمبر 1995، وتمّ تصوير جميع الحلقات في المملكة المتحدة.