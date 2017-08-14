"ظريفة" لـ "النهار": الفنان الجزائري ليس "متسوّلا"!

لدى حلولها ضيفة على قناة "النهار"، خاضت "ظريفة" في التدابير الأخيرة من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بهذا الشأن، استحسنت "ظريفة" المبادرة، لكنّها اعتبرت الإجراء "متأخرا"، بالنظر إلى الوضعية التي وصل إليها الفنّان في الجزائر، وتابعت: "صرنا نخجل من المطالبة بحقوقنا، لذا على المعنيين طرق أبوابنا، والاستماع إلى انشغالاتنا، لأنّ الفنان "ماراهش يطلب" على حد تعبير "ظريفة".

وحول قرار الديوان الوطني للثقافة والإعلام، الذي كشف عن إنشاء مراكز خاصة للعلاج والتكفّل بالأوضاع الصحية للفنانين، قالت ظريفة :" قبل المستشفيات، نحن نبحث عن مكان لنلتقي مع بعضنا، رانا نتلاقاو في الجنازات والمستشفيات".

وشدّدت نجمة الأغية القبائليّة: "الفنان الجزائري يحتاج إلى دعم الوزارة المعنية والوقوف معه والأخذ بيده في الفرح قبل القرح"، وأضافت: "أنّه من غير المقبول أبدا أن يهمّش الفنان بعد أن يقضي سنوات عمره خدمة للفن الجزائري"، مشيرة إلى العمالقة الذين فقدتهم السّاحة الفنية مؤخّرا، والوضعية المؤسفة التي وصلوا إليها قبل رحيلهم المتتالي.

واختتمت "ظريفة" كلامها بتوجيه الشكر إلى ديوان "الأخضر بن تركي"، الذي بادر بجمع الفنانين في سهرات صيفية عبر كامل القطر الجزائري، والتي كانت الفنانة القبائلية من بين ضيوفها، مثمّنة هذه المبادرة التي تتيح للفنانين الإلتقاء بجمهورهم ومحبيهم.