"أنابيل كرييشن" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

احتفظ فيلم الدراما والحركة "دنكيرك" بالمركز الثاني بإيرادات بلغت 11.4 مليون دولار، والفيلم من بطولة "فيون وايتهيد"، و"داميان بونارد"، و"أنيورين برناردو"، ومن إخراج "كريستوفر نولان".

وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد "ذا نت جوب 2: نتي باينيتشر" في المركز الثالث محققا 8.9 مليون دولار، وتراجع فيلم الحركة والإثارة (ذا دارك تاور) من المركز الأول إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 7.9 مليون دولار.

والفيلم بطولة ماثيو ماكونهي وإدريس إلبا ومن إخراج نيكولاج أرسيل، كما تراجع فيلم الرسوم المتحركة "إيموجي موفي" من المركز الثالث إلى المركز الخامس محققا 6.6 مليون دولار.